23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с Анатолием Капским пройдет 24 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе футбольного клуба БАТЭ.

Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района: в 7.00 начнется заупокойная Божественная литургия, в 8.00 пройдет отпевание.

Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на "Борисов-Арене".

Анатолию Капскому было 52 года. Он скончался 22 сентября.

"О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал - и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед", - отмечается в сообщении клуба.

Анатолий Капский - один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".-0-

Фото Рамиля Насибулина, БЕЛТА