Рафаэль Надаль снялся с Australian Open по ходу четвертьфинального матча против Марина Чилича из-за травмы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль из-за травмы ноги отказался доигрывать четвертьфинальный матч Australian Open против хорвата Марина Чилича. Об этом сообщает ТАСС.

Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отказался от продолжения встречи в пятом сете при счете 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 в пользу хорвата.

Рафаэль Надаль. Фото официального сайта турнира

В полуфинале шестая ракетка мира Марин Чилич сыграет с британцем Кайлом Эдмундом (44).

Британец Кайл Эдмунд и бельгийка Элиз Мартенс впервые пробились в полуфинал Australian Open В мужском одиночном разряде британец Кайл Эдмунд, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, неожиданно обыграл третью ракетку планеты болгарина Григора Димитрова - 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

31-летний Рафаэль Надаль за спортивную карьеру выиграл 16 турниров серии "Большого шлема". Испанец один раз выиграл Australian Open (2009), 10 раз - Открытый чемпионат Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017), два раза - Уимблдон (2008, 2010), три раза - Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017). Также Рафаэль Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).

Рафаэль Надаль. Фото официального сайта турнира

Australian Open завершится 28 января.-0-