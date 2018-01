Рафаэль Надаль снялся с Australian Open по ходу четвертьфинального матча против Марина Чилича из-за травмы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль из-за травмы ноги отказался доигрывать четвертьфинальный матч Australian Open против хорвата Марина Чилича. Об этом сообщает ТАСС.

Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отказался от продолжения встречи в пятом сете при счете 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 в пользу хорвата.

Рафаэль Надаль. Фото официального сайта турнира

Unfortunate scenes here with the world No.1 Rafael #Nadal retiring hurt in the QF @Cilic_Marin progresses through to the SF. #AusOpen pic.twitter.com/IEjPruzvdi