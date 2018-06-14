РЕПОРТАЖ: Москва накануне главного спортивного события года

Считанные часы остались до главного футбольного старта 2018 года - чемпионата мира по футболу. Впервые в истории первенство по самому почитаемому в мире виду спорта пройдет в России. Безусловно, такое событие накладывает на страну-хозяйку двойной груз ответственности. Игры чемпионата разделили между собой 11 российских городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Российская столица станет главной площадкой турнира: матчи пройдут на стадионах "Лужники" и "Открытие Арена". Первый матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники": сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии.

Спортивные сражения еще впереди, поэтому корреспондент БЕЛТА отправилась узнать, чем живет столица, как организованы места отдыха для туристов и фан-зоны, а также с каким настроением местные жители ждут мировое футбольное первенство и какие ставки делают на выступление своей сборной.

Понять, что Москва находится в преддверии чего-то важного можно уже на въезде в столицу - все туристические автобусы останавливают для проверки установки систем ГЛОНАСС или "Платон". В противном случае в город путь заказан. Тем не менее российская столица живет своей жизнью - шумной, деловой и активной.

Не теряя надежды все-таки увидеть торжество футбола на улицах города, я решила отправиться в центр. Знакомство с праздничной и спортивной Москвой началось с Театральной и Манежной площадей. Если до выхода со станции метро "Охотный ряд" не было ощущения, что завтра в российской столице стартует ЧМ-2018 по футболу, то на поверхности все оказалось иначе.

Первой, кто попался на пути и согласился позировать (с разрешения родителей), была девочка из Перу. А потом началось. Представители Венесуэлы, Бразилии, Колумбии, Аргентины, Уругвая, Панамы, Ирана, Китая - все страны нет смысла перечислять. Очень удивило, что жителей южноамериканского континента неожиданно много. Их яркая одежда, громкие голоса и неподдельные эмоции говорят о том, что дух спортивного праздника действительно решил погостить именно здесь.

Вынесенная людским потоком на улицу Никольскую, я не могла поверить, что это Москва. Нигде не слышно русской речи, даже отдельных слов. Наиболее активные болельщики затягивали гимны своих стран и кричали, что именно команда их страны победит.

Самый незабываемый образ болельщика - мужчина-тигр из Колумбии.

Самые креативные, яркие и громкие фанаты - снова колумбийцы. Они готовы бесконечно позировать для фотографов, местных жителей и таких же туристов.

Южная Америка - регион-победитель во всех номинациях! Жители солнечных стран искренне верят в удачу своих любимцев.

Вот, например, гости из Уругвая. Сейчас гуляют по Москве, но уже завтра отправятся на матчи своей сборной сначала в Екатеринбург, потом в Ростов-на-Дону и Самару. На вопрос, останутся ли они в России, если команда выйдет из группы, предпочитают молчать: боятся сглазить.

А это парень из Аргентины. Он ехал на чемпионат мира по футболу на велосипеде пять лет, оставив позади около 80 тыс. км. Мы разговорились, и он рассказал, что шесть лет назад потерял работу в своем городе Сан-Хуан и после разговора с родителями решил некоторое время попутешествовать, чтобы прийти в себя. Сначала год он ездил по южноамериканскому континенту на машине, потом пересел на велосипед и, случайно очутившись на ЧМ-2014 по футболу в Бразилии, влюбился в этот вид спорта. Решил во что бы то ни стало приехать в Россию... на велосипеде! За пять лет своего путешествия он исколесил всю Южную Америку, пересек океан, покатался по Европе и наконец доехал до Москвы. В его планах - следующее мировое первенство, которое пройдет через четыре года в Катаре. Для этого он намерен проехать через Россию, Китай, Индию, попасть в Австралию, прилететь на юг Африки и через весь материк добраться до конечной точки. Попутно он продает фото формата 10х15, сделанные в разных уголках мира по нефиксированной цене - на продолжение своего путешествия.

Видно, что центр российской столицы действительно живет предстоящим событием. Манежная площадь со знаменитыми часами обратного отсчета времени до начала мирового первенства, заполнена болельщиками и местными жителями, захотевшими насладиться этой чарующей атмосферой всеобщей радости.

Чуть дальше расположены главные символы городов - участников первенства и талисман чемпионата - Забивака. Тоже популярное место среди туристов, но больше - среди местных. Здесь было не так шумно и удалось поговорить с москвичами.

Вот, например, две подруги Вита и Света рассказали, что мужья - ярые болельщики. "А мы сейчас приехали сюда посмотреть - так много иностранцев, очень интересно. Мы чувствуем гордость, что страна принимает такой чемпионат", - добавили они.

Трое парней тоже положительно оценивают тот факт, что Россия получила такую потрясающую возможность. Вот только насчет прогнозов игры своей сборной были не так оптимистичны. В целом все, с кем удалось поговорить, довольны шансом провести чемпионат мира по футболу, даже несмотря на некоторые неудобства.

Следующая остановка - основная фан-зона, расположенная на Воробьевых горах. С одноименной станции метро путь на площадку болельщиков весьма утомителен: сначала в гору, потом вдоль дороги с вереницей общественных уборных - всего больше 20 минут пешком. Воистину для спортсменов и упорных фанатов!

Тем более неприятным оказался тот факт, что фан-зона была закрыта. Разочарование было написано на лицах многих, кто добирался в эту часть города. Одна радость - прекрасный вид на "Москва-сити" и главную футбольную арену ЧМ - стадион "Лужники".

Кстати, "Лужники" прошли масштабную реконструкцию, стадион выглядит очень современно. Конечно, он тоже был закрыт. Вокруг него группами ходили волонтеры, которые получали последние ценные указания накануне главного футбольного старта года.

К слову, в этих местах не хватало активностей для гостей, точек с едой и напитками. Только праздно шатающиеся туристы, решившие на всякий случай изучить завтрашние локации, чтоб не потеряться.

Конечно, найти недостатки можно в организации любого мероприятия, особенно такого грандиозного. Но главное, что люди действительно счастливы и с нетерпением ждут начала поистине захватывающего зрелища.

Лукашенко 14 июня в Москве посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу Ранее сообщалось, что по случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Елена СОЛОНЕНКО,

БЕЛТА.-0-