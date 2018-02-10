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РЕПОРТАЖ: Победы и поражения I Всемирной зимней гимназиады в Гренобле

Спорт 10.02.2018 | 20:35

Под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF) 5-10 февраля состоялась I Всемирная зимняя гимназиада среди школьников. Прошла она в крупном промышленном, научном и университетском центре французских Альп - Гренобле, в городе, который в 1968 году принял Х зимние Олимпийские игры. В соревнованиях приняли участие 20 стран, это около 600 спортсменов. Среди них Англия, Венгрия, Германия, Россия, Украина, Франция, Чили, Шотландия, Швейцария, Эстония. В программу состязаний вошли восемь видов спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, керлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. Беларусь на гимназиаде была представлена в трех: биатлон, горнолыжный спорт и керлинг. Одиннадцать белорусских атлетов в течение четырех дней боролись за медали I Всемирной зимней гимназиады. Кому удалось достигнуть своей цели и достались лавры победителя, а кто испытал горечь поражения, об этом в репортаже корреспондента БЕЛТА из Гренобля.

Белорусская делегация на параде стран-участниц во время открытия Всемирной зимней гимназиады в Гренобле
Белорусская делегация на параде стран-участниц во время открытия Всемирной зимней гимназиады в Гренобле

Торжественная церемония открытия "школьных Олимпийских игр" началась с парада стран-участниц. Команды прошли под своими флагами, их тепло приветствовали французские болельщики. Белорусскую делегацию возглавил директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский. Он отметил значимость участия Беларуси в спортивном форуме такого уровня. "Гимназиада школьников - это тот начальный этап развития детского спорта, где дети могут получить замечательный опыт соревновательной практики международного уровня. В перспективе все ребята, которые приняли участие во Всемирной зимней гимназиаде, будут достойно представлять нашу страну на других соревнованиях различного уровня. Тот опыт, который они приобрели здесь, незаменим", - подчеркнул глава делегации.

Первый день гимназиады также был посвящен ознакомлению команд с трассами, оценке льда, а кто-то даже успел провести пробные тренировки. Соревновательная программа по всем восьми видам спорта, заявленным на гимназиаде, началась 7 февраля.

В этот день биатлонистам предстояло выступить в спринте, а белорусские келлеры готовились к напряженной игре с английской командой. "Наши биатлонисты, горнолыжники и келлеры хорошо подготовлены. Еще в первый день пробных тренировок мы успели отметить высокий уровень подготовки наших соперников. Соревнования обещали быть напряженными и зрелищными. Так оно и получилось", - констатировал Виталий Стригельский.

Биатлонистка Дарья Кудаева на огневом рубеже
Биатлонистка Дарья Кудаева на огневом рубеже

Белорусская биатлонистка Карина Ануфриенко готовится к старту (спринт)
Белорусская биатлонистка Карина Ануфриенко готовится к старту (спринт)

Капитан команды, биатлонист Антон Шидловский
Капитан команды, биатлонист Антон Шидловский

Уже первый день соревнований принес в копилку сборной Беларуси медали - две серебряные в спринте (биатлон). В спринтерской гонке на 7,5 км второй результат показал белорусский школьник-биатлонист Павел Белько. Первое место у биатлониста из Украины, на третьем - француз. Среди девушек на дистанции 6 км серебро у белоруски Дарьи Кудаевой. Первая ступень пьедестала за француженкой, на третьем месте биатлонистка из России. Тренер команды биатлонистов Игорь Литвинский результатами спортсменов доволен. "Подготовка к старту в тот день была тяжелая и у тренерского состава, и у детей. Мы знали, что будем соревноваться с достойными соперниками, неординарная погода (густой туман и порывистый ветер) также добавляла определенного волнения. Тем не менее, у нас все получилось. Сработали тренеры, сработали спортсмены. Беларусь забрала две медали из шести", - отметил Игорь Литвинский.

Серебряные призеры в спринте (биатлон) Павел Белько и Дарья Кудаева
Серебряные призеры в спринте (биатлон) Павел Белько и Дарья Кудаева

Павел Белько - будущий тренер, он учится в Могилевском государственном училище олимпийского резерва. В спорт попал, как это часто бывает, за компанию с друзьями в семь лет. С тех пор биатлон является неотъемлемой частью жизни молодого человека. "Ничем нельзя заменить те эмоции, увлеченность и интерес, которые дарит биатлон. Этот вид спорта привлек меня разнообразием: мы катаемся на лыжах, роллерах, стреляем. А победы и поражения бывают всегда. Результатом этих соревнований я доволен. Никогда нельзя недооценивать своих соперников. Здесь они были сильные. Своим главным соперником я считал команду из России", - признался биатлонист.

Дарья Кудаева также в спорте с семи лет, пошла вслед за братом. "Я совмещала биатлон с разными видами спорта: с плаванием, легкой атлетикой. В итоге поняла, что нужно что-то выбирать, и остановилась на биатлоне. Мне это нравится с самого детства. Всей семьей смотрим биатлон, болеем за наших спортсменов. Я тоже планирую попасть в большой спорт и защищать честь страны на мировой арене", - поделилась Дарья.

Белорусский келлер Макар Баркан
Белорусский келлер Макар Баркан

Белорусский келлер Светлана Плешак
Белорусский келлер Светлана Плешак

В этот день вели в счете на протяжении всей игры и белорусские келлеры - Светлана Плешак и Макар Баркан. Однако удача улыбнулась англичанам, победа осталась за ними. Тренер ребят Евгения Орлис отметила, что керлинг - игра сложная и многогранная. "Игра очень техничная и при этом очень интеллектуальная. Необходимо осваивать технику, тактику, а также стратегию игры. Хорошие келлеры должны не только уметь выстраивать коммуникации, но быть способными корректно читать лед. Именно "читать", другое слово трудно подобрать. Лед каждый раз имеет свои особенности, нужно запоминать, в каком месте, по какой линии, как ведут себя камни. Благодаря этому они смогут правильно выбирать скорость и траекторию движения камня", - рассказала она.

Горнолыжники Даниил Якубовский, Никита Левхин, Максим Давыдовский и тренер Дмитрий Долженко
Горнолыжники Даниил Якубовский, Никита Левхин, Максим Давыдовский и тренер Дмитрий Долженко

Для горнолыжников младшего возраста в первый день соревнований состоялся специальный слалом. Тренер белорусской команды Дмитрий Долженко отметил, что трасса была очень простая. "На ней можно было показать хороший результат, но в тот день был очень сильный туман. Без должной тренировки в тумане очень сложно себя ощущать. Чтобы ехать быстро в таких условиях, у спортсмена должен быть огромный накат. Иначе ориентироваться в тумане очень сложно, в нем не едешь, а плывешь. Дети просто осторожно съехали. Если бы была нормальная погода, то они ехали бы быстрее, где-то рисковали, тогда результат был бы гораздо выше. Ведь на тренировке они показывали отличную езду", - пояснил тренер. Итог дня: Даниил Якубовский - 19-е место, Никита Левхин - 26-е, Максим Давыдовский - 28-е в личном зачете. Первыми в этой компетенции у юношей и девушек стали австрийские спортсмены.

Следующий день соревнований у биатлонистов начался с эстафетной гонки. В забеге принимали участие серебряные призеры в личном зачете Дарья Кудаева и Павел Белько, а также Карина Ануфриенко и Антон Шидловский - капитан команды. Белорусские спортсмены завоевали серебряную медаль. Первое и третье места заняли две команды из Франции. Сборная Украины на четвертом месте, россияне на пятом.

Бронзой закончились в этот день соревнования для белорусской команды по керлингу, которая уступила победу в игре команде из Венгрии. В итоге венграм досталось первое место, на втором - английские школьники.

По плану у спортсменов-горнолыжников 8 февраля должен был состояться гигантский слалом. Однако из-за густого тумана соревнования было решено отложить в целях безопасности. Слалом-гигант состоялся на следующий день при отличной погоде, на трассе горнолыжного курорта Chamrousse на высоте около 1,4 тыс. м. "Трасса в этот раз была очень сложная и длинная. Ее протяженность составила порядка 1,2 тыс. м. Она содержала очень сложный технически участок - практически отвесную ледяную стену. Ставка в нашей команде была на Максима Давыдовского, но у него открылось лыжное крепление при выходе с самого сложного участка трассы, и лыжа слетела. По правилам соревнования, если спортсмен на гиганте полностью остановился, то дальше он продолжать не может. Ему ставится отметка DNF (did not finish - не финишировал)", - рассказал тренер горнолыжников Дмитрий Долженко. Не доехал до финиша в этот раз и Даниил Якубовский. "Финишировал только самый молодой участник команды - Никита Левхин, но он проиграл очень много - 12 секунд, это вечность в горных лыжах", - добавил тренер.

В итоге белорусская сборная завоевала на I Всемирной зимней гимназиаде школьников в Гренобле четыре медали: две серебряные в личном зачете по биатлону, серебро в эстафетной гонке и бронзу в керлинге. Глава делегации Виталий Стригельский доволен результатами участия в первых играх. "За нас болело огромное количество людей. Хотя в горах не всегда была связь, нам поступали слова поддержки и поздравлений. Это первые зимние игры. Надеюсь, это мероприятие превратится в традицию. И мы еще не раз примем участие во Всемирной зимней гимназиаде", - заключил он.

Бронзовые призеры в керлинге Светлана Плешак и Макар Баркан
Бронзовые призеры в керлинге Светлана Плешак и Макар Баркан

Серебряный призер в спринтерской гонке по биатлону Павел Белько
Серебряный призер в спринтерской гонке по биатлону Павел Белько

Серебрянный призер в спринтерской гонке по биатлону Дарья Кудаева
Серебрянный призер в спринтерской гонке по биатлону Дарья Кудаева

Белорусские биатлонисты Павел Белько, Антон Шидловский, Карина Ануфриенко, Дарья Кудаева
Белорусские биатлонисты Павел Белько, Антон Шидловский, Карина Ануфриенко, Дарья Кудаева

На торжественной церемонии закрытия, которая прошла 9 февраля в Гренобле, всем победителям были вручены медали и памятные призы.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

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Теги
репортаж, соревнования, фоторепортаж, Франция
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