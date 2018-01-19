РЕПОРТАЖ: "Раубичи" готовы к приему лучших биатлонистов

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" давно известен как один из наиболее востребованных спорткомплексов в Беларуси. После реконструкции объекта, завершившейся в 2014 году, здесь появилась возможность проводить соревнования самого высокого уровня. В феврале 2015-го с успехом прошел молодежный чемпионат мира по биатлону, Международный союз биатлонистов (IBU) также доверил Беларуси проведение в 2019 году чемпионата Европы, который, к слову, пройдет в стране уже в третий раз. А летом того же года в "Раубичах" соберутся ведущие атлеты, чтобы определить лучших в мире в летнем биатлоне. Насколько готов спорткомплекс принять сразу два крупных международных соревнования, корреспонденты БЕЛТА узнали, посетив "Раубичи".

Республиканский центр встретил активной работой на главном стадионе. Несколько грузовиков стояли в очереди на погрузку. После довольно теплой первой половины зимы установившаяся морозная погода позволила сделать достаточный запас снега, который сразу доставляли на трассу, создавая снежную подушку. Особое внимание сейчас в "Раубичах" уделяется подготовке лыжных трасс, для укладки снега используется специальная техника - ратраки.

Заместитель директора РЦОП "Раубичи" Леонид Карась заверил журналистов: к ответственному экзамену комплекс готов. "Спорткомплекс может уже через несколько дней принять международные соревнования самого высокого уровня. Благодаря состоявшейся реконструкции и проведению здесь молодежного чемпионата мира в 2015 году "Раубичи" имеют развитую современную инфраструктуру. У нас есть все необходимое, чтобы организовывать турниры, соответствующие требованиями Международного союза биатлонистов", - отметил он.

Реконструкция "Раубичей" проведена основательная. Значительно изменились лыжероллерная трасса, стадион, судейский павильон - все соответствует требованиям IBU. К примеру, ширина покрытия трассы увеличена с четырех до шести метров. Освещение стадиона осуществляется в четырех режимах.

Удобство и практичность новых электронных табло уже оценили болельщики на прошедших турнирах: молодежном чемпионате мира по биатлону и международном фестивале "Гонка легенд". "Трибуны рассчитаны на 2,5 тыс. зрителей, при необходимости возможна установка дополнительных, что удвоит вместительность и позволит проводить еще более крупные соревнования, такие как этапы Кубка мира и чемпионаты мира", - рассказал Леонид Карась.

На стрельбище, которое в ходе ремонта было расширено до 38 стрелковых установок, усердно работала юниорская сборная Беларуси, которая готовилась к очередным международным стартам. Преимущества обновленных огневых рубежей, равно как и крытого тира, белорусские и зарубежные атлеты уже оценили по достоинству. "Мы готовы проводить и соревнования, и сборы. "Раубичи" давно облюбовали многие известные зарубежные атлеты. К примеру, ранее здесь проводила летнюю подготовку знаменитая лыжница из Польши Юстина Ковальчик. Для национальной сборной Беларуси по биатлону у нас также созданы все условия для тренировок", - подчеркнули в спорткомплексе.

Будущих участников чемпионата Европы ждет и достаточное количество вакс-кабин, которые применяются для подготовки лыж спортсменов. "Какое бы количество биатлонистов ни приехало, каждая команда получит свое специализированное помещение", - подчеркнул Леонид Карась.

Единственное, что настораживает руководство спорткомплекса, - сюрпризы погоды. "Если через год в феврале 2019-го будет плюсовая температура на чемпионате Европы, как это часто случалось текущей зимой, то сохранить снежный покров на лыжной трассе будет сложно", - отметил замдиректора.

Он также добавил, что на стадии обсуждения находится строительство в "Раубичах" снегохранилища и снежного тоннеля, где атлеты могли бы вести подготовку и в летний период.

В "Раубичах" комфортно работать и журналистам. После реконструкции современный пресс-центр уже не раз принимал журналистов белорусских и зарубежных СМИ. К услугам массмедиа видеооборудование для проведения интернет-конференций со скоростным интернетом и Wi-Fi, два мультимедийных стенда, кабины синхронного перевода, кафе.

Значительно расширен номерной фонд гостиничного комплекса центра. По регламенту IBU для проведения международных соревнований необходимо также достаточное количество домиков командных раздевалок, которые были возведены к молодежному чемпионату мира.

Комфортные номера в гостинцах, местная кухня привлекают в "Раубичи" и достаточное количество туристов. В зимнее время популярностью пользуются лыжные трассы, покататься на которые приезжают не только из Минска, но и других городов и стран. Загружена и ледовая арена, на которой ведут подготовку не только профессиональные хоккеисты, но и проходят сеансы массового катания. Несмотря на статус центра по развитию зимних видов спорта, объекты спорткомплекса востребованы и летом: теннисные корты, баскетбольная площадка, футбольное поле с искусственным покрытием используются достаточно активно. "К грядущему весенне-летнему сезону закупили современные уличные силовые тренажеры, которые также будут пользоваться спросом у любителей здорового образа жизни", - рассказал Леонид Карась.

В спорткомплексе не сомневаются, что способны справиться с турнирами самого высокого уровня и не уступят в организации таким признанным центрам биатлона, как Рупольдинг, Хохфильцен и Эстерсунд.-0-

Александр НОВИКОВ,

фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-