РЕПОРТАЖ: Стадион "Динамо" готовится к торжественному открытию

Меньше месяца осталось до того момента, когда стадион "Динамо" после шестилетней реконструкции примет спортсменов и болельщиков. Как отмечают строители, на знаковом объекте осталось навести лоск и благоустроить прилегающую территорию. Уже не первый раз в этом им помогают активисты БРСМ во время акции "Труд крут!". Корреспонденты БЕЛТА побывали на спортивной арене, узнали, как ее готовят к торжественной церемонии открытия, а также пообщались с молодежью, которая вносит свой посильный вклад в общее дело.

Вокруг стадиона еще кипит работа - здесь убирают строительный мусор, достраивают административное здание. Но сама "чаша" уже почти готова: окрашены исторические фасады, трибуны радуют глаз красно-зелено-белыми переливами разноцветных кресел. На поле уложен газон, вокруг - легкоатлетические дорожки.

Предусмотрены секторы для прыжков в длину, в высоту, с шестом и тройного прыжка, для толкания ядра, метания копья, диска и молота. Установлены два больших экрана для трансляции соревнований.

Особенно впечатляют четыре 68-метровые белые осветительные мачты весом 120 т каждая. Почти год назад директор УКС Мингорисполкома Дмитрий Микуленок во время республиканского семинара-совещания, посвященного реализации инвестиционных проектов на территории Минска, говорил об уникальности системы освещения стадиона, которая включает около 400 светодиодных прожекторов.

Еще одна достопримечательность стадиона - олимпийская чаша, где будет гореть огонь II Европейских игр. Тестовый запуск факела провели в конце мая.

Главная фишка арены - круговой навес из металлоконструкций, который производит впечатление воздушной шапки. Его создание, пожалуй, было одной из самых сложных процедур. От дождя защищены практически 70-80% зрительских мест.

Сегодня основные усилия строителей и молодежных отрядов направлены на обустройство трибун, расположенных со стороны ул. Кирова. Кто-то сметает мусор с площадки, кто-то моет стеклянные ограждения, панели.

Трудовая акция объединила студентов различных столичных вузов. Например, второкурсница Виктория Любомирова из Белорусского государственного университета культуры и искусств уже третий раз на этой строительной площадке. "Интересно наблюдать, как меняется стадион. Горжусь, что внесла свой небольшой вклад в реконструкцию. Впервые была здесь, когда еще отсутствовали сиденья, газон. Тогда не верилось, что строители успеют сдать объект в срок. А сейчас видим, сколько сделано. Нам очень понравилось. Сейчас приводим в порядок трибуны, месяц назад работали в ВИП-секторе", - рассказала она.

Среди волонтеров и студентка первого курса Белорусского государственного медицинского университета Валерия Астрейко. "Для меня быть частью студотрядовского движения в новинку. Это хороший опыт", - сказала девушка.

Для ребят трудиться на таком знаковом спортивном сооружении вдвойне приятно. "Можно первым увидеть объект на завершающем этапе, когда почти все готово, но еще мало кто видел результат, - делится впечатлениями Евгений Ворошилов из Минского государственного лингвистического университета. - Я сам увлекаюсь спортом, отдал 12 лет хоккею. Также нравятся легкоатлетические соревнования - бег, прыжки, с удовольствием буду болеть за наших спортсменов на II Европейских играх. Участие в трудовой акции на стадионе "Динамо" стало для меня хорошей традицией, в будущем не откажусь оказаться здесь в качестве болельщика".

"Реконструкция стадиона выходит на финишную прямую, и наша задача - не только оказать помощь в наведении порядка, но и дать молодежи возможность собственными глазами увидеть, как идет строительство, внести свою лепту, - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич. - Впереди активное трудовое лето, уже заключили договоры на трудоустройство в студенческих отрядах 3,5 тыс. человек. Наши ребята будут трудиться не только в Беларуси, но и за рубежом, в частности в Санкт-Петербурге. Основной упор сделали на сервисные и педагогические отряды".

С начала этой недели активисты БРСМ работают на стадионе практически ежедневно. В 2015-2016 годах реконструкция спортивной арены была объявлена Минской городской молодежной стройкой. Здесь работал сводный интернациональный студенческий отряд из Беларуси, России, Украины. В нынешнем году молодежной станет строительная площадка Студенческой деревни. Кроме того, объекты, которые примут студенческие отряды, определены в каждом районе. Например, во Фрунзенском районе молодежь будет задействована в обустройстве парка Курасовщина, в Центральном районе - сквера, где находится памятник Марату Казею.

В 2019 году именно на стадионе "Динамо" состоится церемония открытия II Европейских игр и пройдет часть программы легкоатлетических соревнований. После реконструкции здесь смогут с комфортом разместиться 22 тыс. зрителей, откроются отделения банков, магазины, кафе, бары и SPA-салоны.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

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