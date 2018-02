РЕПОРТАЖ: Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане

"Страсть объединяет" - под таким девизом прошли XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Эмоций на спортивных площадках на протяжении двух с половиной недель действительно хватало. Немало ярких моментов завершившиеся Игры подарили и белорусским болельщикам. Основные надежды у отечественных любителей спорта были связаны с выступлением фристайлистов и биатлонистов. Постарались проявить себя конькобежцы и лыжники, представители горных лыж и шорт-трека. Сборная Беларуси выступила достойно и завоевала три медали, две из которых золотые. В завершение Игр на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане состоялся парад спортсменов, участие в котором приняли и члены белорусской команды.

Погода в столице XXIII Олимпиады пощадила зрителей, атлетов и почетных гостей. Комфортные минус 5 градусов позволяли провести яркое и запоминающееся шоу.

Шоу состояло из четырех частей, которые связали темы нового поколения и стойкости духа человека. Всего в церемонии было задействовано более 2 тыс. человек. Для зрителей на стадионе и многочисленной телеаудитории были подготовлены спецэффекты, продемонстрированы последние технологические достижения.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пронесла флаг Беларуси на параде атлетов. Белорусская делегация на олимпийском стадионе была представлена командами по биатлону, лыжным гонкам, конькобежному и горнолыжному спорту, прошли по стадиону медицинская и административная группы.

Одной из самых запоминающихся в ходе церемонии стала процедура передачи олимпийского флага следующей столице зимних Игр - Пекину. Ранее столица Китая в 2008 году принимала летнюю Олимпиаду, которая признана международным спортивным сообществом одной из лучших по организации. Президент МОК Томас Бах на стадионе в Пхенчхане передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Никого не оставила равнодушным презентация следующей столицы белой Олимпиады под названием See you in Bejing in 2022. В ходе светового шоу на специальных экранах были представлены эмблемы всех прошедших Игр. Ключевыми фигурами в презентации Пекина-2022 стали панды, которые умело катались на роликах, и у болельщиков вряд ли вызывает сомнения, кто будет талисманом следующей Олимпиады. Китайские коллеги для своего сюжета успели даже поинтересоваться у корреспондента БЕЛТА впечатлениями от шоу. В Поднебесной к предстоящим через четыре года стартам уже начали всерьез готовиться.

После презентации столицы следующих зимних Игр на стадионе Пхенчхана Томас Бах поблагодарил всех за подготовку и организацию прошедших стартов и выразил надежду, что олимпийское движение продолжит свое развитие. Огонь Олимпиады погашен, но в Пхенчхане продолжают праздновать окончание самых масштабных зимних Игр, ставших рекордными по количеству участников - 2 925 спортсменов из 92 стран.

На XXIII зимних Олимпийских играх в белорусской команде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Счет наградам открыла фристайлистка Анна Гуськова, которая 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. На следующий день свое веское слово на Играх сказала трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева, выиграв серебро в биатлонном масс-старте.

ФОТОФАКТ: Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева.

Многие посчитали, что на этом потенциал белорусских спортсменов исчерпан. Ведь в эстафетных гонках у соперников были куда более именитые составы. Однако сначала белорусская команда неожиданно заняла высокое 5-е место в смешанной эстафете, а затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно победили в женской эстафете. В итоге белорусская команда заняла 15-е место в медальном зачете Олимпиады 2018 года.

Александр НОВИКОВ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-

Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане Столица Китая примет следующие зимние Олимпийские игры. В Пекине уже проходили летние главные старты четырехлетия, которые получились одними из самых удачных в организации.