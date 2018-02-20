РЕПОРТАЖ: Участников и гостей Олимпиады знакомят с передовыми научными достижениями

Черное продолговатое здание у Олимпийского стадиона Пхенчхана привлекает болельщиков и участников зимних Игр не меньше, чем расположенный через дорогу огромный магазин сувенирной продукции. Притягивает павильон своей загадочностью и абсолютно черным цветом стен: смотришь на него и словно проваливаешься в пустоту.

В таких ощущениях корреспондентов БЕЛТА, как оказалось, нет ничего удивительного: материал Vantablack VBx2, из которого сделан павильон, на 99% поглощает свет. Он изготовлен из миллионов вертикально выровненных углеродных нанотрубок, каждая из которых имеет диаметр около 20 нанометров (примерно в 3,500 раз меньше человеческого волоса) и от 14 до 50 микрон в длину (1 мкм составляет 0,001 мм).

Как удалось выяснить, первоначальный метод покрытия материала нанотрубками Vantablack включал выращивание их путем химического осаждения из паровой фазы, что позволяло поглощать 99,6% всего видимого, инфракрасного и ультрафиолетового света.

Затем разработчики изобрели опрыскиваемую версию, которая блокирует только видимый свет, укладывая нанотрубки в произвольной конфигурации, а также краски VBx, которые могут использоваться для коммерческих целей. Материал используется в оборонной промышленности и космонавтике, для маскировки стелс-самолетов и спутников.

Вдоволь насмотревшись на самые черные стены в мире, заходим внутрь. В первом помещении - комнате воды - установлено огромное белое глянцевое покрытие из кориана. Вода через специальные тонкие желобки со скоростью 25 тыс. капель в минуту собирается в специальную емкость.

Вода как источник чистой энергии заинтересовала корпорацию Hunday. Инженеры активно занимаются получением энергии и топлива из водорода. На его основе создаются электродвигатели, не уступающие по своим характеристикам бензиновым. К примеру, мы уже рассказывали о кроссовере Nexo, при разработке двигателя которого полностью отказались от использования в топливной системе нефтепродуктов.

А мы идем дальше - в комнату солнечной энергии. Всю стену здесь занимает солнечная панель. Сотрудник с бейджиком Docent объясняет, что электричество генерируется из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия.

Популярностью у посетителей пользуется комната электролиза. Футуристический дизайн помещения воссоздает физико-химический процесс получения водорода. Мимо стен с хромированными водяными пузырьками невозможно пройти, не сделав фото на память.

Заключительный этап нашей экскурсии - комната топливного элемента, в стенах которой установлены тысячи светодиодных светильников. Идея в том, что водород и кислород соединяются в топливном элементе и участвуют в образовании электрической энергии и запуске электродвигателя.

Наука в Республике Корея не одно десятилетие развивается по принципу от простого к сложному. Хозяева зимней Олимпиады не зря считаются азиатским центром нано- и биотехнологий, позволяющих сделать мир экологически безопаснее.

Александр НОВИКОВ,

фото Андрей ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-