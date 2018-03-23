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РЕПОРТАЖ: "В нашей школе все играют в хоккей": Лида принимает финал "Золотой шайбы"

Спорт 23.03.2018 | 18:00

Страсти на площадке Лидского ледового дворца кипят нешуточные: борьба за каждый метр льда, обилие шайб, лихо закрученная интрига. Болельщикам, судя по вздохам трибун, такой хоккей нужен.

Впрочем, искушенный зритель обратил бы внимание на то, что выступают не профессионалы. Оно и неудивительно, лучшего из лучших здесь определяют команды из тех регионов, где нет ледовых дворцов. Проще говоря, одни любители и энтузиасты хоккея. Сегодня в Лиде стартовал финальный турнир республиканских соревнований "Золотая шайба" на призы Президента в дивизионе Б среди юношей 2004-2006 годов рождения.

Турнир, собравший шесть команд со всех областей, проходит по круговой системе, а это значит, что каждый сыграет с каждым.

"Да, надо подмечать сильные и слабые стороны соперника, но если хочешь быть первым, надо показывать свою лучшую игру постоянно", - говорит Алексей Рымко из Щучинского района. Его команда, составленная из юных жителей агрогородка Орля, известна среди любительского хоккея. В активе "орлят" несколько трофеев, и в Лиду они приехали за медалями.

Ждут от своих парней победы и многочисленные болельщики. Все по-взрослому: из Орли они приехали на двух автобусах. На протяжении всей игры поддерживают любимцев кричалками и аплодисментами.

"Для нашего агрогородка хоккей уже точно вид спорта номер один", - делится главный тренер команды из Щучинского района Владимир Хелский. Он сам когда-то играл на подобных любительских турнирах, помнит, как "резались" в хоккей на замерзшем Немане, как парни сами мастерили клюшки из дерева. Сейчас уже более 20 лет учитель физкультуры прививает любовь к ледовым баталиям ученикам местной школы.

"У нас учится 90 ребят - все уверенно стоят на коньках. Причем касается это не только мальчишек. Если бы позволял регламент, то за нашу команду выступала бы и тройка девчонок. Хоккей у нас любят все. И подобные турниры позволяют детям реализовать себя, найти себе здоровое увлечение, приносящее результат", - рассказывает Владимир Хелский. По его словам, успехи команды не остаются без внимания. В этом сезоне в Орле обновили ледовую площадку: современные борта, освещение, новая основа под лед.

Профессиональный подход замечен и в игре. Юные хоккеисты стараются разыгрывать комбинации, выдерживать тактическую схему. Первая игра против ребят из Брестской области приносит сверхуверенную победу (23:1). Но хоккеисты просят не делать далеко идущие выводы, мол, турнир только начинается, да и претендентов на победу достаточно.

"Конечно, все мы хотим выиграть. А для чего, как не для этого, вообще выходить на площадку?!" - говорит 13-летний Егор Семенов из команды Борисовского района. Хоккеем он занимается несколько лет. Возможно, "Золотая шайба" станет трамплином к тому, чтобы игра из увлечения перешла во что-то большее.

"Но для этого надо упорно работать над собой. Зимой все свободное время старюсь проводить на катке, летом уделяю внимание развитию скоростных и выносливых качеств", - рассказывает юный хоккеист. Он хочет быть похожим на своего кумира - Александра Овечкина. Первая игра показала, что сходство есть: на счету быстрого нападающего несколько шайб.

"Такие турниры нужны, прежде всего, этим мальчишкам. Когда есть стимул, есть желание тренироваться, развиваться", - говорит тренер команды из Борисова Анатолий Вышедко. Его подопечные выглядят на площадке уверенно, подготовленно. Наставник отмечает, что зима в этом году благоволила тренировочному процессу: лед на коробке держался долго и стабильно.

Напряжение заметно не только на площадках. Тренеры всех команд в игре, активно подсказывают подопечным, переживают, эмоции порой перехлестывают через край. Один из рулевых так руководил ходом матча, что после не смог ответить на вопросы журналистов - сорвал голос.

"Атмосфера классная. Да, хочется выигрывать, но и просто от участия в таком турнире останутся самые лучшие воспоминания. Полные трибуны, сильные соперники - от таких игр получаешь удовольствие. Плюс, это возможность проверить свои силы на фоне других ребят", - отмечает выступающий за Верхнедвинский район Иван Денисенок. В первой игре его команда уступила, однако хоккеист предлагает подождать с выводами до подведения итогов турнира. Впереди еще четыре поединка, все может поменяться.

"Сильный состав участников, но тем интересней будет соперничество. Радует, что турнир проводится на таком высоком уровне. Ребята готовятся серьезно. Знаете, мы у себя победили гаджеты и компьютеры: бывает со льда мальчишек не выгнать", - рассказывает тренер команды из Лельчиц Александр Видук. Он индивидуальный предприниматель, но любит хоккей, да так, что смог заинтересовать мальчишек. Теперь его команда - среди претендентов на медали.

"Думаю, мы можем взять свое за счет командной игры и слаженных действий. Люблю хоккей за те эмоции, что он нам дарит. А играть на таком уровне, да при такой аудитории очень интересно", - говорит нападающий из Лельчиц Владислав Старовойтов.

Не давали скучать зрителям не только напряженные поединки. В перерывах игр, в паузах между матчами с болельщиками, плотно, к слову, наполнявшими трибуны, работали аниматоры. Весело проходили хоккейные викторины: историю игры в Лиде знают хорошо. Кстати, и для самих хоккеистов организовали культурную программу. Во время экскурсий гости из других регионов познакомились с историей Лидчины.

Имена победителей станут известны 25 марта. Определят не только лучшие команды, но и победителей по номинациям - лучшего игрока, защитника, нападающего и вратаря. Все самое интересное только начинается. В субботу и воскресенье игры будут идти в режиме нон-стоп.

"Сегодня в Лиде собрались команды из регионов, где нет своих ледовых дворцов, уверен, юным хоккеистам интересно выступить на современной арене при полных трибунах. Большая честь для каждого из них представить свой регион на финальном турнире", - сказал во время церемонии открытия турнира заместитель начальника управления физической культуры Министерства спорта и туризма Василий Касач. Он подчеркнул значимость турнира для пропаганды здорового образа жизни, спорта в целом и хоккея в частности. Многие звездные игроки, отметил он, начинали свой путь в том числе и с любительских турниров. Возможно, и сегодня на льду есть те, чьи имена вскоре будет знать весь мир.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. С 2006 года в число организаторов соревнований входит Президентский спортивный клуб. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах Беларуси. В дивизионе А выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в дивизионе Б соревнуются коллективы, где таковых сооружений нет

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Лида, репортаж, хоккей
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