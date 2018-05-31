Республиканская универсиада-2018 стартует в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская универсиада-2018 стартует сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Церемония открытия состоится во Дворце спорта и начнется в 12.00. Участие в марш-параде примет более 2,5 тыс. студентов из 51 вуза. Соревнования по отдельным видам спорта уже состоялись. К примеру, завершилась универсиада по легкой атлетике в Бресте, где был показан один из лучших результатов сезона в мире в прыжках в высоту. Студент Могилевского государственного университета им А.А.Кулешова Дмитрий Набоков преодолел планку на высоте 2 м 36 см.

На открытии будут подведены итоги прошлогодней универсиады, победителям и призерам вручат призы и дипломы, а также состоится финальная игра (14.00) Республиканской студенческой баскетбольной лиги-2018 среди мужских команд.

Как сообщают организаторы, в финальных соревнованиях Республиканской универсиады-2017 приняли участие более 8,5 тыс. студентов из 49 учреждений высшего образования. Состязания проводились по 32 видам спорта, а также по летнему и зимнему многоборью "Здоровье" Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Беларуси.-0-