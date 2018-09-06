6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роллер-марафон соберет в Минске более 300 участников. Старт состоится во время масштабного физкультурно-спортивного праздника 8 сентября в Минске у Дворца спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

В забеге для профессиональных атлетов выступят лучшие в этом виде белорусские спортсмены, а также представители России, Украины, Франции и Нидерландов. Один из лидеров национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту Марина Зуева, у которой серьезный опыт выступлений в состязаниях на роликах, рассказала, что намерена бороться за самые высокие места. "Национальная команда выйдет на старт в полном составе. У нас сейчас идет насыщенная подготовка к зимнему сезону, и в субботу постараемся показать, на что способны. Тем более для меня бег на роликах - это смена обстановки в рутинном тренировочном процессе. Планирую выйти на самую длинную дистанцию в 32 км - немного усеченный вариант настоящего марафона на роликах (42 км) - однако уверена, будет очень интересно. Ожидается упорная борьба на дистанции, зрители все смогут увидеть сами", - подчеркнула Марина Зуева.

Она также отметила растущую популярность роллер-спорта в мире. "Этим видом активно занимаются не только в странах, где традиционно силен конькобежный спорт, но и в южных странах. Очень много сильных спортсменок из Колумбии, китайского Тайваня. В мире проводятся соревнования высокого уровня, в том числе чемпионаты мира. Несколько лет назад решила выступить, так как организм у меня достаточно выносливый, тренеры посоветовали попробовать. Получилось неплохо, если не ошибаюсь, второй или третий марафон я выиграла. В Минске также постараюсь порадовать зрителей, тем более покрытие по проспекту Победителей, где состоится старт, подходит для роликов", - сказала спортсменка.

Масштабный физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города, состоится у Дворца спорта в Минске 8 сентября. Гостей ожидают соревнования по силовому экстриму, стритболу, гиревому спорту, мастер-классы по волейболу, единоборствам, шахматам и др. Будут организованы выставка тренажеров и велосипедов, показательные выступления РЦОП по парусному спорту, стритворкауту. Центральным событием станет заезд на роликовых коньках и лыжероллерах. В мероприятиях примут участие известные белорусские спортсмены. Титулованные атлеты проведут автограф-сессии.-0-