Российская фигуристка установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

11 февраля, Минск /корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане в короткой программе командного турнира, сообщают информационные агентства.
Спортсменка по результатам выступления набрала 81,06 балла. Предыдущий рекорд - 80,85 балла - также принадлежал Медведевой. Таким образом россияне вышли на второе место в командном зачете, уступая сборной Канады 4 очка.
В короткой программе стала второй итальянка Каролина Костнер, канадка Кэтлин Осмонд - третьей.
Медведева также является обладательницей рекордов мира в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31).-0-
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