Российские фигуристы занимают 4-е место после первого дня командного турнира Олимпиады

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском катке Пхенчхана стартовал командный турнир фигуристов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После первого дня соревновательной программы впереди команда Канады, у которой 17 очков, на три балла отстают американцы, третьими идут японцы, имеющие 13 баллов, на четвертой позиции российские спортсмены, набравших столько же очков. В мужском одиночном катании россиянин Михаил Коляда занял лишь 8-е место (3 балла), зато в короткой программе в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов были лучшими, заработав 10 очков. Продолжится командный турнир фигуристов 11 февраля, призеры определятся 12 февраля.
Сегодня проходят соревнования по керлингу и могулу.
В 14.00 по минскому времени в Пхенчхане начнется официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр.-0-
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