Российский боксер Костя Цзю перенес операцию на сердце

Боксер из России Костя Цзю проходит послеоперационную реабилитацию после операции на сердце. Вмешательство понадобилось спортсмену для удаления тромба после перенесенного инфаркта миокарда.

Инфаркт спортсмен перенес после того, как вернулся в большой спорт после небольшого перерыва. Однажды на тренировке ему стало плохо, и он потерял сознание. Врачи уверяют, что причиной плохого самочувствия и потери сознания стал повышенный уровень холестерина в крови.