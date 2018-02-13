Российский дуэт стал бронзовым призером зимних Игр в керлинге

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российский дуэт керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стал бронзовым призером зимних Игр в миксте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото МОК

Анастасия Брызгалова. Фото МОК

Анастасия Брызгалова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Анастасия Брызгалова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото МОК

Матч за третье место с соперниками из Норвегии завершился со счетом 8:4. Россияне перехватили преимущество во встрече после шестого энда (периода), когда повели - 6:4. Далее они победили в седьмом и восьмом эндах с преимуществом в один камень и добились успеха.

Анастасия Брызгалова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото Синьхуа - БЕЛТА

В финале турнира по керлингу в миксте сыграют команды Канады и Швейцарии. Начало матча в 14.05 по минскому времени.

Для команды атлетов из России это уже третья награда на Играх. Ранее на третью ступень пьедестала почета поднимался Семен Елистратов в шорт-треке, а российские фигуристы завоевали серебряную награду в командном выступлении.-0-