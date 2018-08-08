Российский футболист Артем Дзюба не сыграет за "Зенит" в первом матче с "Динамо-Минск" в Лиге Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский футболист Артем Дзюба не сыграет за "Зенит" в первом матче с минским "Динамо" в квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из ведущих клубов российского чемпионата прибыл в Минск сегодня после обеда, а вечером провел тренировку на стадионе "Динамо". В занятии не принимал участие форвард Артем Дзюба, который вновь стал заметен после чемпионата мира в России, где хозяева турнира дошли до четвертьфинала.

Как отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, нападающий не приехал в Минск, так как пропустил большую часть подготовки команды, находясь в национальной сборной, где выложился по максимуму.

Наставник минчан Сергей Гуренко считает, что матч предстоит интересный. При этом он отметил уровень мастерства соперников из Санкт-Петербурга, однако минчане дома постараются сыграть на высоком уровне.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Динамо-Минск" - "Зенит" состоится 9 августа в 20.00 на обновленном стадионе "Динамо" в столице Беларуси. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-