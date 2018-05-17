Руководители спецслужб СНГ обсудили обеспечение безопасности ЧМ-2018 по футболу в России

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обеспечение безопасности предстоящего в России чемпионата мира по футболу обсуждено сегодня в Москве на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, сообщили БЕЛТА в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Основное внимание на совете было уделено дальнейшему совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью. "В преддверии проведения чемпионата мира по футболу 2018 года руководители спецслужб рассмотрели вопросы нейтрализации угроз экстремистского характера, влияющих на обеспечение его безопасности", - отметили в ФСБ.

Члены совета обсудили военно-политическую ситуацию, складывающуюся на севере Афганистана, ее влияние на развитие оперативной обстановки в Центрально-Азиатском регионе, выработали дополнительные меры, направленные на предупреждение и пресечение террористической деятельности.

"Намечены пути повышения уровня взаимодействия органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств - участников СНГ по межгосударственному розыску лиц, совершивших преступления террористической направленности", - добавили в Центре общественных связей.

Руководитель Антитеррористического центра Содружества представил отчет об итогах выполнения программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, а также о результатах деятельности Антитеррористического центра в 2017 году.-0-