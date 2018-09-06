Румас о подготовке к II Европейским играм: все мероприятия идут по плану

6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь проведет II Европейские игры в 2019 году на высоком организационном уровне. Уверенность в этом высказал премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм "Господин Кочиянчич, мне приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий. Главное, конечно, это наша европейская олимпиада. Мы немало сделали в этом направлении", - сказал глава государства.

"Что касается Европейских игр, то уже под моим руководством проведено первое заседание организационного комитета. В принципе, все мероприятия идут по плану. Есть еще определенные сложности с временной инфраструктурой. Мы не до конца выработали схему, как она будет возведена в Беларуси. Вместе с тем профильный комитет, который занимается вопросами инфраструктуры под руководством мэра, знает эти вопросы. Думаю, в ближайшее время мы определимся", - сказал Сергей Румас.

По его словам, состоявшийся недавно визит президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича еще раз подтверждает, что Беларусь по плану готовится к играм и, несомненно, проведет их на высоком организационном уровне.-0-