Румас о подготовке к II Европейским играм: все мероприятия идут по плану

6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь проведет II Европейские игры в 2019 году на высоком организационном уровне. Уверенность в этом высказал премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается Европейских игр, то уже под моим руководством проведено первое заседание организационного комитета. В принципе, все мероприятия идут по плану. Есть еще определенные сложности с временной инфраструктурой. Мы не до конца выработали схему, как она будет возведена в Беларуси. Вместе с тем профильный комитет, который занимается вопросами инфраструктуры под руководством мэра, знает эти вопросы. Думаю, в ближайшее время мы определимся", - сказал Сергей Румас.
По его словам, состоявшийся недавно визит президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича еще раз подтверждает, что Беларусь по плану готовится к играм и, несомненно, проведет их на высоком организационном уровне.-0-
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