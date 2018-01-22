Самсонов и Платонов заняли 2-е место на открытом чемпионате Венгрии по настольному теннису

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов заняли второе место в парном разряде открытого чемпионата Венгрии по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном матче состязаний в Будапеште белорусские мастера малой ракетки уступили китайскому дуэту Фан Цзендонг / Ю Цзиянг - 0:3 (5:11, 5:11, 4:11).
В 1/16 финала одиночного разряда Владимира Самсонова обыграл немецкий спортсмен Патрик Франциска - 4:3. Победителем личного турнира стал Фан Цзендонг.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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