Самсонов и Платонов заняли 2-е место на открытом чемпионате Венгрии по настольному теннису

Павел Платонов и Владимир Самсонов. Фото Синьхуа - БЕЛТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов заняли второе место в парном разряде открытого чемпионата Венгрии по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче состязаний в Будапеште белорусские мастера малой ракетки уступили китайскому дуэту Фан Цзендонг / Ю Цзиянг - 0:3 (5:11, 5:11, 4:11).

В 1/16 финала одиночного разряда Владимира Самсонова обыграл немецкий спортсмен Патрик Франциска - 4:3. Победителем личного турнира стал Фан Цзендонг.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.