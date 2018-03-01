1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый дорогой футболист мира Неймар выбыл из-за травмы на длительный срок, сообщают мировые информагентства.

Нападающий французского ПСЖ Неймар получил травму в ходе матча чемпионата Франции с "Марселем" (3:0), который прошел 25 февраля. Игроку будет сделана операция на пятой плюсневой кости, которую проведут в Бразилии.

Срок восстановления, по прогнозам врачей, составит от двух с половиной до трех месяцев. Таким образом, Неймар пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", которая пройдет 6 марта, а также остаток сезона во французском клубе.

В августе 2017 года форвард перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 млн евро, став самым дорогим игроком в мировом футболе.-0-