Самый успешный фигурист Канады объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях канадский фигурист Патрик Чан завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает сайт Канадской федерации фигурного катания. На Олимпийских играх в 2018 году он выиграл "золото" и "серебро".

Кроме этих наград, фигурист завоевал серебряную медаль в одиночном катании и в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В его активе также – три золотых медали, полученные на чемпионатах мира.