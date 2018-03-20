Сборная Беларуси на домашнем ЧМ по конькобежному спорту будет представлена 18 спортсменами

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси на домашнем чемпионате мира по конькобежному спорту в Минске будет представлена 18 спортсменами. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра олимпийской подготовки по ледовым видам спорта, заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев Александр Новакович, передает корреспондент БЕЛТА.

На ледовую дорожку выйдут 12 мужчин и 6 женщин. Лидером команды хозяев станет студент БГУФК Игнат Головатюк, у которого серьезный опыт выступлений на международной арене, а в феврале принимал участие в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. "В белорусской команде рассчитывают на удачное выступление Игната Головатюка, который выступит на дистанциях 500 м, 1000 м, командном спринте и масс-старте. Надеемся на его хорошую форму ", - сказал Александр Новакович.

По его мнению, серьезную конкуренцию белорусам составят атлеты из России, Нидерландов, Польши, Японии, где традиционно студенческий спорт развит на достаточно высоком уровне. "Это отличное испытание для резерва многих национальных команд. Очень сильный состав у Польши, Японии, Нидерландов, которые развивают этот вид спорта, отдельные из атлетов уже претендовали на лицензии на участие в Пхенчхане, а многие будут ведущими конькобежцами уже в Пекине в 2022 году", - отметил он.

Официальные тренировки на конькобежном стадионе "Минск-Арены" состоятся 21 марта. На следующий день будут разыграны медали на дистанции 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин, в командном спринте. Чемпионат мира по конькобежному спорту завершится в Минске 25 марта.-0-

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