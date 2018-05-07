Сборная Беларуси по хоккею сыграет третий матч на ЧМ в Дании с командой России

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею сыграет сегодня третий матч на чемпионате мира в Дании. Очередным соперником станет команда России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения от действующих чемпионов мира шведов (0:5) и неуверенной игры с Францией (2:6) подопечным Дэйва Льюиса предстоит выдержать еще один непростой экзамен. Олимпийские чемпионы Пхенчхана продемонстрировали на старте турнира в Копенгагене, что находятся в неплохой форме: победы над Францией (7:0) и Австрией (7:0) - хорошее тому свидетельство. Белорусским хоккеистам в предстоящей встрече необходимо позаботиться о своей обороне, которая в прошедших двух матчах допустила много ошибок.

Матч Беларусь - Россия начнется в Копенгагене в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию игры.

Команда Дэйва Льюиса остается единственной дружиной, которой не удалось набрать очков в группе А. Накануне укрепила свои позиции Швейцария, обыграв Словакию со счетом 2:0. Белорусские хоккеисты расположились на шестом месте в турнирной таблице.

Группа "А": Россия - 6 очков (2 игры), Швеция - 6 (2), Швейцария - 5 (2), Франция - 3 (2), Чехия - 2 (2), Словакия - 1 (2), Австрия - 1 (2), Беларусь - 0 (2)

В группе В продолжает уверенно идти по турнирной дистанции сборная Финляндии, которая разгромила в Хернинге Латвию - 8:1 и лидирует на предварительной стадии.

Группа "В": Финляндия - 6 очков (2 игры), США - 5 (2), Канада - 4 (2), Норвегия - 3 (2), Дания - 2 (2), Германия - 2 (2), Латвия - 2 (2), Республика Корея - 0 (2).

В четвертый игровой день чемпионата мира, 7 мая, встретятся также США - Германия (17.15), Швеция - Франция (21.15) и Канада - Дания (21.15).

По 4 лучшие команды из каждой группы сыграют в плей-офф турнира, 2 сборные с худшими показателями покинут элитный дивизион.-0-