Сборная Беларуси по хоккею занимает 14 место в рейтинге IIHF

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею занимает 14 место в рейтинге Международной федерации этого вида спорта (IIHF), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обновленный после чемпионата мира список лучших команд возглавляют канадцы (3990), которые остались без медалей турнира, проиграв в матче за третье место США.

На втором месте разместились хоккеисты Швеции (3945), которые в Копенгагене подтвердили статус чемпионов мира. Российская команда потеряла одну позицию и замыкает лидирующую тройку (3930). В десятку лучших также входят команды США (3765), Финляндии (3765), Чехии (3690), Швейцарии (3590), Германии (3575), Норвегии (3270) и Словакии (3245).

В рейтинге IIHF белорусские хоккеисты с 3085 очками находятся на 14 строке. Команду Беларуси опережают сборные Латвии (3225; 11 место), Дании (3130; 12 место) и Франции (3115; 13 место).

В следующем году сборная Беларуси сыграет в группе А дивизиона I. Матчи турнира примет Астана на "Барыс-Арене" с 29 апреля по 5 мая. В чемпионате примут участие сборные Казахстана, Беларуси, Словении, Венгрии, Республики Корея и Литвы. Команды разыграют две путевки в элитный дивизион.-0-