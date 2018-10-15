Сборная Беларуси по керлингу победила Англию на ЧМ в Канаде

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по керлингу одержала первую победу на чемпионате мира в канадском городе Келоуна, обыграв Англию со счетом 11:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет в составе Ильи Шоломицкого, Сюзанны Ивашиной, Евгения Тамковича, Татьяны Торсуновой удачно провел третий, четвертый и пятый энды (периоды) встречи, в которых смогли заработать 11 очков. Ранее белорусская команда уступила Гонконгу (2:6) и одному из фаворитов турнира - сборной Шотландии (3:10).

В следующих матчах группы А наша команда встретится с Италией, Турцией, Уэльсом, Германией и Казахстаном.

Перед стартом чемпионата мира сборная Беларуси провела небольшой сбор в Ванкувере для адаптации к игровым площадкам и соревновательной практики. Мировой форум по керлингу среди смешанных команд продлится до 20 октября.-0-