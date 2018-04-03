Сборная Беларуси по мини-футболу дважды сыграет в гостях у команды Литвы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет сегодня первый из двух товарищеских матчей в гостях у команды Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В литовском Кедайняе сегодня и завтра под началом Андрея Толмача и Александра Савинцева сыграют 14 игроков:

вратари - Евгений Змысля ("Лидсельмаш", Лида), Владимир Стремилов ("БЧ", Гомель);

полевые игроки - Дмитрий Рябцев, Владислав Селюк, Евгений Чернейко (все - ВРЗ, Гомель), Максим Евдокимов, Артем Козел (оба - "Витэн", Орша), Александр Ольшевский, Игорь Щербич (оба - "Столица", Минск), Андрей Скварчевский ("Дорожник", Минск), Максим Батурин ("Форте", Могилев), Павел Книга ("Охрана-Динамо", Минск), Сергей Лавор ("Гранит", Микашевичи), Дмитрий Шимановский ("УВД-Динамо", Гродно).

В матчах с литовцами тренерский штаб белорусской сборной решил проверить в основном вторых номеров национальной команды, большинство из которых станут костяком студенческой сборной на августовском чемпионате мира в Казахстане.

Вернувшись домой, игроки сборной страны продолжат выступления в составах своих клубов в чемпионате Беларуси. В нем сыграно 26 туров, лидирует ВРЗ, у которого 65 очков, на 3 балла отстает "Лидсельмаш", у "Столицы" 61 очко. Бомбардирскую гонку возглавляет один из участников предстоящих спаррингов в Литве Андрей Скварчевский, который 29 раз поражал ворота соперников. До финиша регулярного первенства командам осталось провести по 4 матча, после чего 8 лучших клубов продолжат борьбу за награды в плей-офф.-0-