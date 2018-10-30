Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с Италией в товарищеском матче

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью в первом товарищеском матче с одной из сильнейших команд мира Италией - 2:2. В восьми предыдущих встречах успех неизменно был на стороне итальянцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на 3-й минуте игры на площадке минского дворца спорта "Уручье" гости открыли счет после удара капитана команды Габриэла Лимы, а через 12 минут Александр Чибисов восстановил равновесие. Вскоре после перерыва Хулио де Оливейра вновь вывел итальянцев вперед, но незадолго до финального свистка Владимир Жигалко вновь сделал счет равным - 2:2. Сегодня в 19.00 соперники проведут второй спарринг в "Уручье".

Тем временем на чемпионате Беларуси по мини-футболу сыграна почти половина встреч первого круга. Турнирную таблицу уверенно возглавляет действующий обладатель золотых медалей "Лидсельмаш", набравший в шести матчах 18 очков из 18 возможных. Вторым идет оршанский "Витэн", у которого 17 баллов, на третьем месте гомельский ВРЗ, набравший 16 очков в семи проведенных поединках. Бомбардирскую гонку возглавляет Владимир Жигалко ("Лидсельмаш"), на лицевом счету которого 11 забитых мячей.-0-

Фото Белорусской федерации мини-футбола