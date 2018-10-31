Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам в повторном товарищеском матче

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам во втором товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы открыли счет на 8-й минуте игры, когда отличился Сергей Крыкун. Однако затем двукратные чемпионы Европы заиграли гораздо сильнее и в начале второго тайма были впереди 4:1. За 3 минуты до финального свистка Сергей Крыкун оформил голевой дубль, установив окончательный результат - 4:2 в пользу итальянцев.
Для многолетнего капитана белорусской сборной Александра Черника эта встреча стала последней в форме национальной команды. 41-летний мастер провел за сборную Беларуси 106 матчей и еще не заканчивает активную карьеру - он продолжит играть за минскую "Столицу".
Первый спарринг белорусов и итальянцев, также прошедший на паркете спорткомплекса "Уручье", завершился боевой ничьей - 2:2.
В дальнейших планах белорусской сборной по мини-футболу два контрольных матча со сборной Израиля, которые должны состояться в начале декабря.-0-
Фото Белорусской федерации мини-футбола
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