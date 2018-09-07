Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Украину в суперфинале Евролиги

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Украину со счетом 2:1 в дополнительное время в суперфинале Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе матча в группе 2 украинцы после точного удара Романа Пачева открыли счет. На 36-й минуте капитан белорусов Игорь Бриштель сумел отыграть отставание - 1:1. В дополнительное время встречи игрок белорусской команды Вадим Бокач установил окончательный счет - 2:1.

Для подопечных Николаса Альворадо это первая победа в суперфинале. Накануне белорусы уступили итальянцам - 4:5 и с двумя набранными очками занимают третье место в группе 2. Лидируют россияне и итальянцы, у которых по три очка. В другом квартете выступают команды Испании, Португалии, Швейцарии и Азербайджана.

Следующий матч в суперфинале сборная Беларуси проведет 8 сентября против России. Команда, которая займет первое место в группе, сыграет за золотые награды турнира.

Суперфинал Евролиги определит шесть команд, которые вместе со сборной Беларуси выступят в II Европейских играх 2019 года в Минске.-0-