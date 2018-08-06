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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила итальянцев в Евролиге

Спорт 06.08.2018 | 07:09

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победила итальянцев на домашнем этапе Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусы в овертайме одолели команду Италии со счетом 6:5. Белорусы проигрывали 1:4, но сумели не только выровнять положение, но и выиграть.

На старте турнира белорусы разгромили соперников из Турции - 9:4, а потом выиграли у поляков в овертайме со счетом 5:4. Благодаря трем победам в Минске белорусская сборная обеспечила себе место в суперфинале Евролиги.

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).

Нынешние соревнования Евролиги стали тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Кроме хозяина сборной Беларуси, в нем примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.-0-

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