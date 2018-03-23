23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная белорусской хоккейной Экстралиги дважды обыграла олимпийскую команду Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке подопечные Владимира Меленчука и Александра Рядинского, которые руководили белорусской командой, одержали победу со счетом 5:2. Точными бросками отметились Всеволод Кашкар, Владимир Джиг, Артем Аносов, Роман Шуба, Иван Коташенко. Отметим, что при счете 3:2 белорусы следующие две шайбы забросили в пустые ворота.
Повторная игра прошла также при преимуществе белорусских хоккеистов. В активе Ивана Коташенко гол и два результативных паса. Авторами шайб в ворота команды Китая стали представители жлобинского "Металлурга" Антон Киречко и Роман Аникин. Итоговый счет - 3:1.
Сборная Китайской Народной Республики была представлена в прошедших играх хоккеистами из КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Завершившиеся матчи прошли в ходе реализации договоренностей по популяризации хоккея на льду между Беларусью и Китаем. В феврале 2022 года столица Поднебесной - Пекин примет XXIV зимние Олимпийские игры.-0-
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