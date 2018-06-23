Сборная Германии сыграет со шведами на футбольном чемпионате мира в России

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии проведут сегодня второй матч на российском первенстве - в 21.00 в Сочи немцы встретятся с командой Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре соревнований команд группы F немецкие футболисты неожиданно уступили мексиканцам 0:1 и сегодня будут играть только на победу. Шведы же, напротив, стартовали с победы, одолев соперников из Республики Корея с тем же минимальным счетом. Сегодня команда Мексики сыграет с корейцами в Ростове-на-Дону (начало в 18.00).

Откроют игровой день представители группы G - сборные Бельгии и Туниса, которые в 15.00 начнут матч на поле московского стадиона "Спартак". На старте бельгийцы уверенно переиграли дебютантов мирового первенства панамцев - 3:0, африканская команда в упорной борьбе уступила Англии со счетом 1:2. Англичане сыграют с Панамой в воскресенье, 24 июня, в Нижнем Новгороде.-0-