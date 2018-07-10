Сборная России по футболу показала бесподобную игру - Басков

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сборная России по футболу показала бесподобную игру. Такое мнение высказал народный артист России Николай Басков, отвечая сегодня на вопросы журналистов во время "Звездного часа" на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сборная России по футболу показала бесподобную игру. Так, как кричала Пугачева в этот вечер (7 июля, матч Россия - Хорватия в Сочи за выход в полуфинал. - Прим. БЕЛТА) - я давно не видел таких эмоций. Мы сидели все около экрана телевизора. Это было что-то невероятное - настолько эмоциональная, профессиональная, классная игра. Мы все можем гордиться своей сборной по футболу", - сказал Николай Басков.

По словам популярного артиста, тенденция все критиковать после игры с Хорватией изменилась, этот матч показал, насколько люди умеют объединяться и ценить даже проигрыш. "Мы в любом случае победили, потому что такого уровня в игре российская команда уже давно не показывала", - подчеркнул гость "Звездного часа".

Касаясь непростых отношений с Викторией Лопыревой, Николай Басков признался, что эта девушка многое изменила в его жизни. "У нас сложные отношения, но я счастлив, что она является частью моей жизни", - добавил он.-0-