Сборная Швейцарии победила Сербию на футбольном ЧМ

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Швейцарии вырвали победу у сербов 2:1 в матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Калининграде началась скоростными атаками сербов, и уже на исходе 5-й минуты Александр Митрович открыл счет. Постепенно игра выровнялась, и швейцарцы несколько раз серьезно напрягали оборону соперников, но до перерыва отыграться не смогли. Это случилось через 6 минут после старта второго тайма, когда Гранит Джака дальним ударом сравнял счет - 1:1. Развязка наступила на 90-й минуте после того, как один из лидеров швейцарской команды Джердан Шакири убежал с центра поля и забил победный гол.
Сегодня днем сборная Бразилии выиграла у команды Коста-Рики со счетом 2:0. Турнирное положение в в квартете Е после двух туров: Бразилия - 4 очка (разница мячей - 3-1), Швейцария - 4 (3-2), Сербия - 3 (2-2), Коста-Рика - 0 (0-3).
В заключительном туре 27 июня бразильцы сыграют в Москве с сербами, футболисты Швейцарии и Коста-Рики встретятся в Нижнем Новгороде.-0-
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