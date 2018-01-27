Сборная Швеции одолела датчан и сыграет с Испанией в финале ЧЕ по гандболу

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Швеции стали вторыми финалистами чемпионата Европы, который проходит в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шведы выигрывали на протяжении всего полуфинального матча с датчанами, но в самой концовке основного времени позволили соперникам выровнять положение - 28:28. В дополнительное время шведские гандболисты вновь вернули себе преимущество и добились победы со счетом 35:34.
Таким образом, в воскресенье, 28 января, на площадке "Арены Загреб" в решающем поединке за золото континентального первенства сборная Швеции сыграет с командой Испании, которая в первом полуфинале переиграла действующих чемпионов мира французов со счетом 27:23. Неудачники полуфинальных баталий датчане и французы встретятся в матче за бронзовые награды ЧЕ-2018.-0-
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