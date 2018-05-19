Сборная Швеции разгромила США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Швеции разгромила в полуфинале соперников из США со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) и сыграет в главном матче чемпионата мира по хоккею за золотые награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская дружина доминировала на протяжении всего поединка. Особенно шведам удался второй период игры в Копенгагене. На 28-й минуте Магнус Пяяйарви сумел отличиться заброшенной шайбой в меньшинстве - 2:0. Этот факт всерьез сказался на действиях американской команды, которая третий гол пропустила уже через две минуты. Автором шайбы у "Тре крунур" стал Патрик Хорнквист, а уже спустя 11 секунд после стартового вбрасывания вновь было зафиксировано взятие ворот сборной США. Сольным проходом отличился Матиас Янмарк - 4:0. В заключительные двадцать минут матча шведские хоккеисты еще дважды поразили ворота Кейта Кинкейда - 6:0.

В другом полуфинале сыграют сегодня команды Канады и Швейцарии. Начало встречи в 20.15. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в 2017-м в серии буллитов она была сильнее Канады.-0-