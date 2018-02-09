Сборные КНДР и Республики Корея прошли совместной делегацией на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации команд КНДР и Республики Корея приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане под флагом единой Кореи, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято на совещании в штаб-квартире МОК в конце января. Страны также сформировали объединенную женскую хоккейную сборную. Команда будет обозначена акронимом COR и выступит под флагом объединения, а в качестве гимна прозвучит народная песня "Ариран".

Флаг единой Кореи, специально разработанный для представления КНДР и Республики Корея на международных спортивных турнирах, впервые был использован в 1991 году. Тогда объединенная команда была делегирована от двух стран на чемпионат мира по настольному теннису в Японии.

В 2000 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее сборные КНДР и Республики Корея впервые прошли совместной делегацией под единым флагом, на котором были обозначены контуры Корейского полуострова. В дальнейшем ситуация повторилась на летних Играх в Афинах (2004 год) и на зимних Играх в Турине (2006).-0-