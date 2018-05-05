Сэйв белорусского голкипера Ивана Кульбакова - в тройке лучших на старте ЧМ по хоккею

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сэйв белорусского голкипера Ивана Кульбакова вошел в тройку лучших после первого тура чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде встречи со Швецией (0:5) вратарь отразил бросок нападающего клуба НХЛ "Анахайм" Рикарда Ракелля и занял третье место в числе лучших спасений своих ворот в первый день турнира.

Самым эффектным сэйвом, по мнению организаторов, отметился голкипер датчан и канадского "Торонто" Фредерик Андерсен в противостоянии с Германией.

Сборная Беларуси с поражения от Швеции стартовала на ЧМ по хоккею Со стартовых минут встречи подопечные Дэйва Льюиса попытались остро действовать на контратаках. Артур Гаврус и Артем Демков имели неплохие моменты для взятия ворот.

В первом туре чемпионата в группе А в Копенгагене матчи завершились со следующими результатами: Россия - Франция - 7:0, Швеция - Беларусь - 5:0.

Турнирное положение: Россия - 3 очка (1 игра), Швеция - 3 (1), Чехия - 0 (0), Словакия - 0 (0), Швейцария - 0 (0), Австрия - 0 (0), Беларусь - 0 (1), Франция - 0 (1).

В группе В встречи в Хернинге получились более упорными: США - Канада - 5:4 (по буллитам), Германия - Дания - 2:3 (по буллитам).

Турнирное положение: США - 2 (1), Дания - 2 (1), Канада - 1 (1), Германия - 1 (1), Финляндия - 0 (0), Латвия - 0 (0), Норвегия - 0 (0), Южная Корея - 0 (0).

Во второй день чемпионата мира сыграют Швейцария - Австрия (13.15), Норвегия - Латвия (13.15), Франция - Беларусь (17.15), Финляндия - Республика Корея (17.15), Чехия - Словакия (21.15), а завершится соревновательная программа 5 мая интересным поединком Дания - США.-0-