Сенегал примет летнюю Юношескую Олимпиаду 2022 года

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяином летних Юношеских Олимпийских игр 2022 года станет Сенегал. Такое решение принято в Буэнос-Айресе на 133-й сессии Международного олимпийского комитета, сообщает агентство "Синьхуа".
Сенегал будет первой африканской страной, которая примет спортивное мероприятие олимпийского уровня. IV летняя Юношеская Олимпиада пройдет в мае-июне 2022 года в сенегальской столице Дакаре.
В эти дни третьи по счету состязания лучших юных атлетов планеты проходят в аргентинской столице.-0-
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