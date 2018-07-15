15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз победил в Уимблдоне, обыграв в решающем матче за почетный титул Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный поединок не получился достаточно упорным. Новак Джокович уверенно действовал на задней линии и справлялся с подачей соперника. Кевин Андерсон мог рассчитывать лишь на свою сильную подачу, однако из проблем с локтем ему не удалось показать все свои возможности на корте, которые помогли ему на пути к финалу переиграть одного из лидеров мирового тенниса Роджера Федерера. Новак Джокович лишь в третьей партии не смог взять гейм на подаче соперника и добился успеха только на тай-брейке.

Для Кевина Андерсона это был второй финал турнира Большого шлема в карьере, в 2017-м он играл также в решающей встрече открытого чемпионата США.

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович в четвертый раз победил на Уимблдоне. Ранее он выигрывал в Лондоне в 2011, 2014 и 2015 годах.

Как сообщалось, в женском одиночном разряде успех праздновала немка Ангелика Кербер, обыгравшая американку Серену Уильямс из США.

На Уимблдоне 2018 года осталось определить лишь победителя в смешанных парах. На центральный корт выйдут белоруска Виктория Азаренко и британец Джйеми Маррей, которые сыграют против Александра Пейя (Австрия) и Николь Меличар (США).-0-