Сергей Семак назначен главным тренером "Зенита"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Семак назначен главным тренером питерского "Зенита". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Зенит".

Контракт специалиста с "сине-бело-голубыми" рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год. Сергей Семак пришел в питерский клуб после итальянского тренера Роберто Манчини, под руководством которого "Зенит" занял лишь 5-е место в чемпионате России.

В интервью после назначения Сергей Семак сказал, что его главная задача в качестве тренера - бороться за первое место. Он отметил: "Зенит" не может ставить других задач. Задача номер один - возвращение в Лигу чемпионов, это приоритет. Команда достаточно молодая, и нам нужно понимать, насколько молодые игроки будут прогрессировать с той скоростью, с которой это необходимо для нашего общего роста. Это важный вопрос, и мы будем исходить из него. Наверное, в следующем сезоне на титул будут претендовать еще пять-шесть команд, но мы точно не хуже. А дальше - посмотрим по тому, как мы будем играть, как мы будем выступать, насколько реально быть первыми".

Президент футбольного клуба Сергей Фурсенко сказал: "Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер - здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в "Уфе", Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду. В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития "Зенита". Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор - мы выбрали самого достойного".-0-