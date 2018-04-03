Серию приключенческих забегов проведут в Минской области

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области для любителей активного образа жизни подготовили серию приключенческих забегов, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

Масштабный проект, реализуемый в Год малой родины, включает шесть стартов. Откроют череду забегов Raubichi cross country trail в спорткомплексе "Раубичи" 29 апреля. В программе мероприятия кроссовый трейл (5,13 км) по пересеченной трассе, забег на 500 м для детей.

На 3 июня в Заславле запланирован Zaslavl classic trail. Старт и финиш забега состоятся на гребном канале, где в 2019 году пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Маршрут будет пролегать по проселочным дорогам, берегу Минского моря, дорожкам санатория "Юность".

Основная 9-километровая дистанция забега Ratomka trail, который планируется 17 июня, станет еще сложнее. Начинающим любителям бега будет предложена трасса протяженностью 4 км. После пробежки можно попробовать свои силы в верховой езде и покататься на лошадях.

Местом проведения забега Water race (28 июля) станет живописный берег озера Мястро в Мяделе. В программу соревнований кроме основной трассы 2 км включены дистанции 250 м, 500 м и 5 км. Мероприятие посвящено ежегодному празднованию Дня озера Мястро. Организаторы обещают и культурную программу. Участники и гости смогут отдохнуть на пляже, будут работать детские аттракционы и др.

Солигорску и ОАО "Беларуськалий" в этом году исполняется 60 лет. Уникальный забег "Шахтер-трейл" станет яркой составляющей праздничной программы. Трасса пройдет по городу к первому рудоуправлению. Предлагаемые дистанции - 5 км и 20 км. Для участников готовят сюрпризы.

Более 20 лет проводятся различные забеги в Копыле, а последние два года, следуя современным трендам, проходят экстремальные гонки Kopyl race. Природный ландшафт города весьма способствует этому. Участникам с учетом уровня их подготовки будут предложены дистанции различной сложности, включая специальные трассы для школьников и начинающих. Мероприятие намечено на 15 сентября.

Организаторами серии приключенческих забегов выступают Министерство спорта и туризма, Миноблисполком и Белорусская федерация легкой атлетики.-0-