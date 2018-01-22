Шесть белорусских фристайлистов завоевали право участия в Играх в Пхенчхане

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть белорусских фристайлистов завоевали право участия в XXIII Олимпийских играх в Пхенчхане. Международная федерация лыжного спорта (ФИС) опубликовала список завоевавших лицензии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире среди мужчин Беларусь представят олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир, победитель двух этапов Кубка мира Максим Густик и Станислав Гладченко. Еще один белорус - Денис Осипов находится в числе запасных.

В соревнованиях среди женщин Беларусь представят олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер, Анна Гуськова, занявшая второе место в Кубке мира-2017/2018 и Александра Романовская, становившаяся призером этапов Кубка мира.

Медали на Играх в Пхенчхане в лыжной акробатике будут разыграны с 15 по 18 февраля.-0-