Шесть новых дисциплин включены в программу зимних Олимпийских игр в Пекине

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) включил шесть новых дисциплин в программу соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Такая информация размещена на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

В программу включены женские одиночные соревнования по бобслею, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, где особенно сильны белорусские атлеты, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу в миксте.

Как считают в МОК, Олимпиада в Пекине станет сбалансированной по гендерному равенству. В 2022 году на Играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.

Исполком МОК также пересмотрел количество квот в нескольких видах спорта. В биатлоне количество участников сократится с 230 человек (115 мужчин и 115 женщин) до 210 (105 и 105). Изменения в распределении квот коснулись бобслея, женского хоккея, лыжных видов и конькобежного спорта.-0-