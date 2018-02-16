Шведская горнолыжница Хансдоттер завоевала золотую медаль в слаломе, белоруска Шканова - 28-я

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер завоевала золотую медаль в слаломе. Белоруска Мария Шканова смогла показать 28-й результат и улучшить свое достижение четырехлетней давности в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После первой попытки чемпионка Игр занимала вторую позицию, но в повторной попытке сумела улучшить свое время, показав в сумме результат 1 мин. 38,63 сек. Второе место заняла швейцарка Венди Холденер - 1 мин. 38,68 сек. Бронзовым призером неожиданно стала австрийка Катарина Галлхубер, которая в этом сезоне была далека от кубковых подиумов, но в Пхенчхане во второй попытке смогла сотворить сенсацию, преодолев дистанцию за 48,83 сек.
Белоруска Мария Шканова после первой попытки занимала 30-ю позицию в протоколе и во второй попытке стартовала первой, немного улучшив свой результат, но заставила поволноваться болельщиков на финише. В итоге - 1 мин. 44,21 сек., и она заняла 28-е место, улучшив свое же достижение на Олимпийских играх четырехлетней давности на одну позицию.
Следующим видом в программе у горнолыжниц станет супергигант, который пройдет 17 февраля. Мария Шканова планирует принять в нем участие, но все будет зависеть от состояния здоровья. На одной из тренировок она серьезно ушибла ногу. Травма может помешать достойно выступить в супергиганте.-0-
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