Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку на 15 км на третьей подряд Олимпиаде

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Дарио Колонья стал победителем лыжной гонки на 15 км свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Белорусы не вошли в тридцатку сильнейших, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель соревнований преодолел дистанцию за 33 мин. 43,9 сек. Дарио Колонья третий раз подряд первенствовал в этой дисциплине на Олимпиадах. Всего у швейцарца уже четыре награды Игр высшего достоинства.

Серебряным призером 15-километровой индивидуальной гонки в Пхенчхане стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от чемпиона на 18,3 сек. Бронза у олимпийского атлета из России Дениса Спицова (+23 сек.).

Белорусские лыжники не смогли на равных конкурировать с лидерами и заняли далекие от пьедестала места. Лучший результат среди них у Михаила Семенова - 40-я позиция (+2 мин. 41,9 сек.). Юрий Астапенко финишировал 55-м (+3 мин. 20,1 сек.), Александр Воронов - 73-м (+4 мин 21,6). Участник семи Олимпиад Сергей Долидович в гонке на 15 км свободным стилем на старт не выходил.

В лыжных гонках на Олимпиаде-2018 будут разыграны еще семь комплектов наград.-0-