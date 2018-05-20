Швеция и Швейцария сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции и Швейцарии сыграют в финале 82-го чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Права разыграть золотые медали турнира две европейские команды добились благодаря успешным полуфинальным поединкам. Шведские хоккеисты уверенно переиграли США - 6:0, а Швейцария преподнесла сенсацию, одолев со счетом 3:2 Канаду.
Оба финалиста уже встречались в решающем матче мирового форума в 2013 году в Стокгольме. Тогда швейцарцы под руководством Шона Симпсона, хорошо известного белорусским болельщикам по работе в тренерском штабе сборной Беларуси, произвели фурор. Альпийская дружина победила в группе, опередив канадцев. В плей-офф на пути к финалу швейцарцы были сильнее чехов, сборной США и лишь в борьбе за золото уступили шведам - 1:5. Лучшим игроком чемпионата в 2013 году был признан защитник Роман Йоси, который и сейчас на ведущих ролях в своей сборной, а лучшим голкипером стал швед Юнас Энрот, ныне защищающий цвета минского "Динамо".
Финальный матч 82-го чемпионата мира в Копенгагене Швеция - Швейцария пройдет 20 мая и начнется в 21.15. Телеканала "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию из столицы Дании. Перед поединком за золотые медали состоится встреча за бронзовые награды (16.45), в которой сыграют команды США и Канады.
Сборная Беларуси на завершающемся мировом форуме выступила неудачно, потерпев семь поражений, и покинула элитный дивизион мирового хоккея.-0-
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