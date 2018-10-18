Симона Халеп снялась с итогового турнира WTA, в Сингапур может поехать Арина Соболенко

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты румынка Симона Халеп из-за травмы спины не сыграет на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре. Ее заменит голландская теннисистка Кики Бертенс, которая сейчас занимает 9-е место в чемпионском рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, на данный момент белоруска Арина Соболенко, находящаяся на 10-й строке, является первой запасной на участие в итоговом турнире WTA. Правда, белоруску могут обойти Анастасия Севастова из Латвии и россиянка Дарья Касаткина, которые сегодня проведут четвертьфинальные поединки розыгрыша Кубка Кремля в Москве. На этой же стадии сыграет и белоруска Александра Саснович, которая в 1/8 финала одолела Кики Бертенс.

В итоговом турнире, который пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября, выступят чешские теннисистки Петра Квитова и Каролина Плишкова, немка Ангелика Кербер, японка Наоми Осака, Каролин Возняцки из Дании, голландка Кики Бертенс, американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина. Если кто-то из этой восьмерки по каким-то причинам не сможет сыграть, то их заменят спортсменки согласно списку запасных.-0-