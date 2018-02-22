Скардино: белорусская команда по биатлону доказала свою силу на ОИ в Пхенчхане

22 февраля, Пхенчхан /Александр Новиков - БЕЛТА/. Белорусская команда по биатлону доказала свою силу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА олимпийская чемпионка в эстафете Надежда Скардино, передает корреспондент БЕЛТА.

В коллекции Надежды Скардино, одной из самых стабильных белорусских биатлонисток, ранее была бронзовая медаль Игр в Сочи. По мнению Нади, золотая медаль - награда за все старания. "Много лет шла к этой медали. Мечтала о золоте, верила, что когда-либо это случится. Победа в эстафете символична и приятна для всей команды. Белорусская команда по биатлону доказала свою силу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Последние три года были непростыми для нас, приходилось многое менять, пробовать, чтобы в итоге доказать силу нашей сборной", - сказала Надежда Скардино.

Она также отметила, что этот успех всей команды, и тренеров, и технического персонала. "Особенно рада за наших молодых девочек - Иру Кривко и Динару Алимбекову. Свои этапы они провели наиболее уверенно, что и позволило нам победить", - подчеркнула биатлонистка.

Женская сборная Беларуси по биатлону впервые в своей истории завоевала золотые награды Олимпийских игр. На высшую ступень пьедестала почета сегодня поднялись Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.-0-

Фото Андрея Покумейко.