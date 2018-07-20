Скончался белорусский футбольный тренер Иван Савостиков

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался известный белорусский футбольный тренер Иван Савостиков. Такая информация размещена на сайте футбольного клуба "Динамо-Минск", сообщает БЕЛТА.

Иван Савостиков умер 19 июля на 77-м году жизни. "Настоящая легенда нашего клуба, белорусского футбола. Он был искренним и замечательным человеком, душой и сердцем каждую минуту своей жизни переживал за родной клуб и был рядом с ним даже в те моменты, когда было очень тяжело", - говорится в сообщении ФК.

Прощание с Иваном Савостиковым, мастером спорта СССР, заслуженным тренером Беларуси, пройдет 21 июля с 11.00 до 13.00 в техническом центре национальных сборных команд АБФФ.-0-